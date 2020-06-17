В Мурманской области педагогов перед ЕГЭ протестируют на коронавирус

В регионе на 77 единиц увеличен аудиторный фонд для проведения ЕГЭ, а количество педагогов, которые будут задействованы в проведении экзамена, выросло более чем на 200 человек

В Мурманской области в 2020 году на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) заявилось более 3800 человек. Из них 3500 человек – выпускники этого года.

«При организации проведения экзамена приоритетом для нас стало обеспечение безопасности педагогов и учащихся на пунктах проведения ЕГЭ, - рассказала министр образования и науки Мурманской области, региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Анна Головина. - Поэтому, помимо выполнения рекомендаций, данных Роспотребнадзором, в регионе предусмотрены дополнительные меры по обеспечению безопасности. В том числе, например, будет организовано тестирование всех педагогов, задействованных на пунктах проведения ЕГЭ. Тесты буду проводиться за три дня до начала проведения экзамена. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в этом году на 77 единиц увеличен аудиторный фонд для проведения экзаменов. И поскольку у нас увеличивается количество аудиторий, то и количество педагогов, которых мы привлекаем к проведению экзамена, тоже увеличивается более чем на 200 человек».

В Мурманской области работники системы образования, занятые в организации и проведении ЕГЭ, помимо традиционных выплат получат также единовременную региональную выплату.

«Четвертая четверть в этом году была особенно сложной для педагогов, - отметила Головина. - Кроме того, в Мурманской области учебный год в старших классах закончился позже обычного, а само ЕГЭ проводится в период отпусков. Поэтому по инициативе губернатора, секретаря Мурманского регионального отделения Партии Андрея Чибиса было принято решение, что кроме традиционных выплат, средней заработной платы, компенсационных выплат, предусмотренных постановлением правительства, организаторам и всем привлекаемым сотрудникам будут предоставляться дополнительные единовременные выплаты. 5000 рублей получают организаторы вне аудитории и эксперты предметных комиссий. 7000 рублей организаторы в аудиториях, заместители Председателей предметных комиссий и работники Регионального центра обработки информации. 10000 рублей получат руководители пунктов проведения экзаменов, члены государственных экзаменационных комиссий Мурманской области, осуществляющие контроль за проведением экзамена, технические специалиста, а также Председатели предметных комиссий и муниципальные координаторы проведения ЕГЭ. На эти цели из резервного фонда Мурманской области выделено 18 миллионов рублей».

Также, как рассказала Головина, из-за того, что в этом году в регионе не проводится Основной государственный экзамен (ОГЭ), появилась экономии в размере 8 миллионов рублей.

«Часть этих средств будет направлена на оснащение тех самых дополнительных 77 аудиторий для проведения ЕГЭ, - подчеркнула министр образования и науки. – А вторая часть, плюс еще дополнительно 17 миллионов рублей направляются на дооснащение аудиторий для проведения ОГЭ в 9 классе, которые будут использоваться в следующем году. В итоге, например, в следующем году все аудитории, где будет проходить ОГЭ у 9 классов, также будут оснащены видеонаблюдением, принтерами и всем необходимым техническим обеспечением».