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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.20 17:15

В Мурманской области перед судом предстанут участники группы, лишившие девять местных жителей прав на жильё

Следственным управлением УМВД России по Мурманской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении трех участников организованной группы, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

По версии следствия, уроженец Санкт-Петербурга и четверо сообщников в соответствии с распределенными ролями подыскивали потенциальных жертв из числа людей со сложным материальным положением. Чтобы войти к ним в доверие, фигуранты представлялись специалистами по недвижимости или сотрудниками управляющих компаний. Затем путем настойчивых уговоров склоняли граждан к отчуждению своих квартир. Взамен одним они обещали приобрести жилое помещение меньшей площадью, другим – оплатить имеющуюся задолженность перед банками или управляющими компаниями. Однако свои обещания не выполнили. Общий ущерб, причиненный девяти жителям Мурманска, превысил 13 миллионов рублей.

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Мурманской области при участии Росгвардии все подозреваемые были задержаны. По местам их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и технические устройства, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В настоящее время уголовное дело в отношении троих участников группы направлено в Октябрьский районный суд города Мурманска для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении ещё двоих участников, включая предполагаемого лидера группы, выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве.

 

 

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