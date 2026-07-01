В Мурманской области переводы между физическими лицами с карты на карту становятся менее популярными

По данным на 1 апреля 2026 года, в Мурманской области было выпущено свыше 2,8 млн банковских карт. В среднем на каждого жителя региона приходится 4 банковские карты. За I квартал текущего года северяне совершили по ним более 93,2 млн операций на сумму 211,4 млрд рублей, что по сравнению с аналогичным периодом годом ранее меньше на 11% по количеству и на 8% – по объёму.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, чаще всего жители Мурманской области пользовались картами для оплаты товаров и услуг. В I квартале доля таких транзакций достигла 88%, или 81,8 млн операций, а их объём составил свыше 79,3 млрд рублей. Мурманчане 1,8 млн раз снимали наличные с карт, что на 5% реже, чем год назад.

«В регионе трансформируется платёжная инфраструктура. Количество банкоматов несколько сократилось, но в то же время число POS-терминалов – выросло. За год количество таких устройств в торговле и сфере услуг увеличилось более чем на 5%, до почти 25 тысяч штук», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Переводы между физическими лицами с карты на карту становятся менее популярными. В I квартале 2026 года количество карточных переводов между гражданами в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 27% по количеству и на 10% – по объёму (8,3 млн операций на сумму 86,7 млрд рублей). Теперь для переводов друг другу люди отдают предпочтение СБП или онлайн-банкингу.