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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.20 12:00

В Мурманской области перевыполнены показатели дорожного нацпроекта

Об итогах дорожной кампании 2020 года вице-губернатор Юрий Сердечкин доложил сегодня на оперативном совещании.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и регионального проекта «Дорожная сеть» отремонтировано более 60 км дорог, что составляет 110% от запланированного на год объёма. Выполнено устройство 308 тысяч кв. метров дорожного покрытия: приведены в порядок 8 региональных трасс, 5 автодорог в Коле и 26 – в Мурманске. Кроме того, начато строительство дороги на улице Солнечная.

Юрий Сердечкин сообщил, что работы по реконструкции автоподъезда к селу Териберка также выполнены с превышением плана. Завершено устройство нижнего слоя асфальта на первом десятикилометровом участке. В следующем году работы на нем будут окончены, подрядчик приступит к реконструкции второго участка. В целом в 2020 году и здесь удалось сделать больше, готовность объекта составляет 75% при запланированных 70%.

В рамках госпрограммы Мурманской области «Развитие транспортной системы» выполнен ремонт моста в Териберке и четырех дорог, план выполнен на 123%. Не были выполнены работы только на автомобильной дороге Снежногорск – Гаджиево, и контракт с подрядчиком расторгнут. Однако эта трассу уже внесли в план на 2021 год в рамках дорожного нацпроекта.

За счёт средств субсидии из областного бюджета выполнены ремонтные работы на 70 объектах в 25 муниципалитетах. С одним подрядчиком был расторгнут муниципальный контракт: работы ненадлежащего качества на набережной Десанта в нп. Лиинахамари приняты не были.

Дополнительно в Мурманске как административном центре области выполнен ремонт 18 дорог на средства субсидии из областного бюджета.

«Прошу обратить внимание заказчиков в муниципалитетах на качество выполнения работ. Меняются контракты, со следующего года они будут включать поэтапное выполнение работ», – отметил Юрий Сердечкин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор Андрей Чибис выразил благодарность муниципалитетам, в которых работы были выполнены в краткие сроки. А также подчеркнул, что контроль за выполнением проектов на дорогах в следующем году будет выполняться в режиме онлайн.

 

 

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