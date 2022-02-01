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Мурманская область. Арктика (16+)01.02.22 15:00

В Мурманской области перевыполнены региональные показатели в сфере обращения с ТКО

В Мурманской области с перевыполнением достигнуты региональные показатели и результаты, установленные федеральным проектом «Комплексная система обращения с ТКО», реализуемым в рамках национального проекта «Экология». Такие итоги были подведены 31 января  на заседании правительства Мурманской области.

«Захоронение отходов снижено до 72%, обеспечена обработка почти 70% и утилизация 28% ТКО. Кроме того, установлено 383 контейнера для раздельного накопления отходов. Работа региона была отмечена правительственной наградой – дипломом лауреата «Зеленого рейтинга» за темпы реформирования системы обращения с ТКО», – озвучила результаты за 2021 год первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

На территории Мурманской области реализуется первый и крупнейший в Арктической зоне России инфраструктурный проект в сфере обращения с отходами на условиях концессионного соглашения, заключенного в 2013 году между Мурманской областью и АО «Ситиматик». Общий объём инвестиций составляет более 1,8 миллиарда рублей. В рамках его реализации введены в промышленную эксплуатацию полигон ТКО в Междуречье мощностью 250 тысяч тонн отходов в год, мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год и мусороперегрузочные станции в Александровске и Североморске.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, для удобства жителей произведена замена 73% регионального контейнерного парка на новые пластиковые мусорные баки, а мусор с контейнерных площадок вывозят 107 современных мусоровозов. Обновление инфраструктуры по обращению с ТКО продолжается.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437138/#&gid=1&pid=1

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