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Мурманская область. Арктика (16+)05.10.21 10:00

В Мурманской области план нацпроекта 2021 года по переселению из аварийного жилья перевыполнен

В Мурманской области план нацпроекта 2021 года по переселению из аварийного жилья перевыполнен. Об этом вчера на оперативном совещании у главы региона сообщил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Всего в Мурманской области необходимо расселить 5531 гражданина из 98876 квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Переселение северян происходит поэтапно. Так, в 2021 году для Мурманской области был установлен показатель по расселению 1470 граждан из 26420 квадратных метров аварийного жилья. На сегодняшний день оба показателя нацпроекта достигнуты. Расселено 1610 человек из 31780 квадратных метров жилья, что составляет 109,5% и 120,3% от установленных показателей соответственно. Мурманская область занимает 12 место среди субъектов Российской Федерации по выполнению плана по расселению людей из аварийного жилья», – отметил Алексей Грачиков.

В частности, в рамках текущего этапа расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, полностью завершено в Ковдорском районе. В Мончегорске осталось переселить горожан из 2 жилых помещений. По остальным муниципалитетам за исключением Умбы программа выполнена на 65%.

Работа по расселению граждан из аварийного жилья продолжается. В Мурманске начата процедура изъятия участков под 6 многоквартирными домами, чтобы заключить договоры о выплате выкупной стоимости. До недавних пор этот способ расселения практически не использовался в городе. Кроме того, ведется разработка проектной документации строительства 6 многоквартирных домов в 4 муниципалитетах.

Как сообщает региональное Министерство строительства, как подчеркнул Алексей Грачиков, на процессе расселения граждан сильно сказался рост стоимости жилья на вторичном рынке. Тем не менее, специалисты регионального Минстроя стараются соблюсти баланс между требованиями Фонда ЖКХ, выделяющего деньги на переселение северян из аварийным домов, и интересами самих граждан.

«Самое главное – создать задел на будущее, то есть необходимые условия для строительства нового жилья. В регионе необходимо максимально активизировать жилищное строительство, чтобы выполнить поручение президента по расселению аварийного жилья, признанного таковым и после 1 января 2017 года», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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