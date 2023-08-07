В Мурманской области план по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов выполнен на 62%

В планах на 2023 в Мурманской области значится большой объём работ по благоустройству дворовых территорий, ямочному ремонту дворовых проездов, благоустройству общественных территорий и обустройству детских площадок, а также созданию муралов, - такая информация прозвучала сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве. Губернатор Андрей Чибис отметил, что объём работ запланирован внушительный, а темп их реализации взят достаточно хороший.

«На сегодняшний день план по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов уже выполнен на 62%. Напомню, что всего в этом году благоустраиваем дворы 122 многоквартирных домов. На эти цели предусмотрено свыше 570 миллионов рублей. Причём более 76% этих средств заложены в областном бюджете», - сообщил глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ямочный ремонт запланирован на территории дворовых проездов 333 многоквартирных домов. В Кировске, Полярных Зорях и Островном объём выполненных работ уже достигает 90%. Ещё один весомый блок работ - обустройство площадок детским игровым, спортивным, инклюзивным и скейт-оборудованием. В планах до середины осени установить 74 площадки в 13 муниципалитетах.