В Мурманской области планируется изменить правила поведения на водоёмах

Правительством Мурманской области планируется принятие постановления об утверждении правил пользования маломерными судами и обеспечения безопасности людей на водных объектах региона.

Указанные изменения вносятся с целью приведения регионального законодательства в соответствии с федеральным и направлены на повышение уровня защищенности жителей Кольского Заполярья на водоёмах области.

Как отмечает Министерство региональной безопасности Мурманской области, новые правила:

- регулируют использование маломерных судов на водоемах Мурманской области и предусматривают конкретные меры безопасности для владельцев лодок и катеров;

- устанавливают чёткие процедуры организации отдыха на пляжах, стоянках маломерных судов, переправах и местах зимнего плавания;

- предусматривают нормы поведения и требований к организации туристских маршрутов и спортивных мероприятий на воде;

- разрабатывают рекомендации по установке знаков безопасности и информационной инфраструктуры вдоль берегов водоёмов.

Так, нововведениями предусмотрено: обязательное нанесение идентификационного номера на оба борта маломерного судна, подлежащего государственной регистрации; запрет на управление без удостоверения, судового билета и документов, подтверждающих право владения или пользования (в случае отсутствия владельца); обязательное наличие документа, удостоверяющего личность, для управления маломерными судами, не подлежащими государственной регистрации.

Особенно важно: вводится запрет на перевозку детей до 7 лет без сопровождения совершеннолетнего пассажира, при том что судоводитель не будет считается сопровождающим лицом.

Документ будет распространяться исключительно на пресноводные водоёмы региона и не затронет морские воды и судоходные маршруты.

Основная цель принятия постановления – повышение уровня защиты населения от несчастных случаев на водоёмах и снижения риска травматизма.

Проект постановления размещён на портале Мурманской области «Открытый электронный регион».