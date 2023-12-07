В Мурманской области планируется повысить ответственность подрядчиков по капремонту домов

В ходе общего собрания членов Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» обсуждался вопрос о внесении изменений в типовые условия контрактов с подрядными организациями. По мнению генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлии Барсуковой, подрядчиков нужно обязать предоставлять копии договора страхования строительно-монтажных рисков.

Речь идёт о документе, который содержит застрахованный риск, связанный с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц из-за проведения строительно-монтажных работ.

Действие документа должно распространиться на всё время проведения работ и на пятилетний гарантийный срок. Также в нем планируется прописать обязанность подрядной организации при наступлении страхового случая письменно уведомить Фонд капремонта и направить документы об этом в страховую организацию.

Предполагается, что подрядчик должен будет сделать это в течение пяти рабочих дней, начиная с момента, когда стало известно о страховом случае.

«Внесение данных изменений в заключаемые контракты в первую очередь обеспечит защиту и соблюдение прав граждан и сохранность их имущества не только в период проведения строительно-монтажных работ, но и на весь период гарантийных обязательств», – пояснила генеральный директор Юлия Барсукова.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, кроме этого, на общем собрании региональный оператор и Ассоциация заключили соглашение, которое позволит проводить совместный контроль хода капремонта жилищного фонда Мурманской области. Это поможет своевременно выявлять проблемы на объектах.

Фото: https://gov-murman.ru