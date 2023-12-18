В Мурманской области планируется присваивать инвестпроектам жилищного строительства статус особо значимых

Инвестиционным проектам жилищного строительства в Мурманской области, подходящим под определенные параметры, смогут присваивать статус особо значимых. Соответствующий проект постановления размещён на портале «Открытый регион».

Изменения призваны избавить коммерческих застройщиков жилья от необходимости приобретать землю для проекта в собственность или участвовать в торгах на право аренды. Таким образом, снизятся затраты на возведение домов в Заполярье и приоритет при предоставлении земли в аренду будет отдан жилищным проектам.

«Благодаря этому участки земли для строительства будут сдавать инвесторам в аренду без проведения торгов, минуя конкуренцию с очередной торговой точкой. Нововведение станет стимулом для стройки жилья в Заполярье», - пояснил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Документом предполагается утверждение требований к проекту строительства и инвесторам. В списке требований в том числе указано, что статус особо значимого присваивается проектам, общая площадь жилых помещений в которых составит не менее 4 тысяч квадратных метров. Что касается инвестиций в проект, то их объём должен быть не менее 10 миллионов рублей.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, вопросы о возможном привлечении застройщиков также прозвучали 12 декабря на пресс-конференции губернатора Андрея Чибиса. Сейчас в Мурманске ведётся строительство в рамках программы расселения аварийного жилья, а также для отдельных категорий населения и детей сирот.

При этом строительство домов осуществляют и коммерческие застройщики. Так, в Мурманске уже возводятся дома на улицах Анатолия Бредова, Успенского и Шевченко. Также планируется строительство многоквартирного дома на проезде Молодёжном в Мурманске.

Фото: https://gov-murman.ru