В Мурманской области планируется размещение наземной станции системы спутниковой связи «Скиф» федерального проекта «Сфера»

Специалисты АО «РЕШЕТНЁВ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») разработали базовые наземные станции системы «Скиф». Три такие станции планируется установить в Мурманске, Норильске и Анадыре. Каждая из них будет оснащена четырьмя антенными постами.

Как пишет vk.com/roscosmos, система спутниковой связи «Скиф» предназначена для обеспечения высокоскоростного широкополосного интернет-доступа с использованием малогабаритных терминалов типа VSAT.

Группировка системы будет состоять из 12 спутников, работающих в трёх плоскостях с наклонением орбит 90 градусов к экватору и высотой 8070 км, что обеспечит наилучшее качество предоставления услуг, в том числе в северных регионах России.

Федеральный проект «Сфера» включает орбитальные группировки космических аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли.

Фото: https://vk.com/roscosmos?z=photo-30315369_457366231%2Falbum-30315369_00%2Frev