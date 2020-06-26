В Мурманской области планируется строительство двух заводов по переработке трески, пикши и других видов рыб

Инвестиционному проекту «Строительство морского специализированного терминала навалочных грузов в морском порту Мурманск» присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области. Заключено соглашение о государственной поддержке между правительством региона и ООО «Морской терминал «Тулома».

В рамках соглашения инвестору предоставлены льгота по налогу на имущество организаций сроком на пять лет и права на получение земельных участков в аренду без проведения торгов. В рамках инвестиционного проекта предполагается строительство объектов инфраструктуры морского порта на западном берегу Кольского залива для организации приёма с железнодорожного транспорта минеральных удобрений и апатитового концентрата, его накопления и перевалки на морские суда. Объём инвестиций по проекту оценивается более чем в 12 млрд рублей, предполагается создание 234 новых рабочих мест.

Заключены специальные инвестиционные контракты о государственной поддержке инвестиционной деятельности с ООО «Парк» и ООО «Русская треска».

Проект ООО «Парк» предполагает строительство двух заводов по переработке трески, пикши и других видов рыб малой мощности производительностью не менее 8 тонн готовой продукции в сутки каждый, монтаж очистных сооружений и энергообеспечивающей инфраструктуры. Объем инвестиций по проекту оценивается в 192 млн рублей, количество созданных рабочих мест – 88.

Как сообщает Министерство экономического развития Мурманской области, приоритетный инвестиционный проект ООО «Русская треска» «Создание нового производства – рыбоперерабатывающего завода мощностью 50 тонн в сутки» предполагает создание современного завода береговой переработки, расположенного в непосредственной близости от зоны вылова объекта переработки. Объём инвестиций по проекту оценивается в 676 млн рублей, количество созданных рабочих мест – 130.Предоставлена поддержка в форме льготы по налогу на имущество организаций сроком на 3 года.

Кроме того, проекты признаны соответствующими требованиям, установленным для региональных инвестиционных проектов, что дает им поддержку в части применения пониженной ставки по налогу на прибыль.