В Мурманской области планируется строительство новой судоверфи, ориентированной на работу в арктическом сегменте

Об этом на конференции «Судостроение в Арктике» сообщил генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса. По его словам, проект находится на стадии проработки и предполагает активное участие государства. Ключевая задача — сформировать для инвесторов готовое предложение в формате инвестиционного лота.

Как сообщает корреспондент «Медиапалубы», будущая специализация верфи пока окончательно не определена. В регионе учитывают как логистическую удалённость от центральной части России, так и повышенные издержки на персонал, что ограничивает возможности создания универсального судостроительного предприятия.

«Мы понимаем, что не сможем строить весь спектр судов, поэтому в рамках концепции определяем нишу, в которой будем конкурентоспособны», — отметил Кукса.

В числе приоритетных направлений рассматривается строительство судов ледового класса Arc7 для работы на Северном морском пути, а также портового флота — ледоколов и буксиров. Горизонт реализации проекта обозначен до 2036 года с возможным дальнейшим продлением.

Развитие судостроения в регионе планируется увязать с модернизацией судоремонтной базы. По словам Куксы, новая верфь может стать частью более широкого промышленного кластера, объединяющего как строительство, так и обслуживание флота, включая потребности Мурманска, Архангельска и рыбопромыслового сектора.

В этом контексте уже реализуются два проекта совместно с ГТЛК: создание судоремонтного комплекса кластерного типа и модернизация судоремонтного завода Мурманского морского флота. Предприятие, ранее находившееся в упадке, получило нового инвестора — группу компаний S7.

На площадке уже установлен крупнейший на Северо-Западе плавучий док грузоподъёмностью 30 тысяч тонн, ещё два дока находятся в стадии модернизации. После их ввода предприятие может занять лидирующие позиции в судоремонте региона.

VII Международная конференция «Судостроение в Арктике: строительство и ремонт флота, инновации и компетенции» проходит в эти дни в Архангельске. Мероприятие, проводимое при официальной поддержке правительства Архангельской области, объединяет лидеров отрасли для решения задач технологического суверенитета в высоких широтах.