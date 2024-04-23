В Мурманской области планируется упростить порядок выплаты денежного вознаграждения за информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения

Министерством региональной безопасности Мурманской области подготовлены изменения в ранее принятое правительством области постановление «О денежном вознаграждении граждан за информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения». Подготовлена новая редакция порядка выплаты денежного вознаграждения гражданам за информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Проектом постановления предусмотрены изменения в части: конкретизации перечня сведений, сообщаемых гражданами в полицию и условий для назначения выплаты; сокращении сроков подачи гражданами заявления о выплате денежного вознаграждения; сокращении сроков рассмотрения заявления граждан и принятия решения о выплате вознаграждения.

Предполагается, что теперь граждане смогут обратиться в полицию в течении 45 календарных дней с момента обращения и регистрации сообщения о правонарушении в полиции, а не как было ранее – по истечении 60 суток с момента получения уведомления о зарегистрированном в полиции правонарушении. Далее после регистрации заявления о вознаграждении в Министерстве региональной безопасности Мурманской области в полицию направляется запрос о подтверждении/не подтверждении соблюдения условий Порядка. После поступления ответа регионального УМВД Министерство региональной безопасности принимает решение о выплате/отказе в выплате вознаграждения.

В случае принятия положительного решения выплата будет производится в течение 10 календарных дней, отмечает Министерство региональной безопасности Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru