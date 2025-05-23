В Мурманской области планируется установить дополнительные дни запрета продажи алкоголя

Законопроект, вносящий изменения в статью 5.1 закона «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области», был в центре внимания участников заседания комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко.

Он внесён губернатором области в целях снижения уровня алкоголизации населения. Предложено законодательно установить дополнительные дни запрета продажи алкогольной продукции в торговых объектах: 11 сентября (Всероссийский день трезвости) и в день, ежегодно устанавливаемый губернатором Мурманской области для проведения фестиваля «Арктический берег». На этом фестивале проходит организованное чествование выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций Мурманской области. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет распространяться на территорию населённого пункта, в границах которого проводится фестиваль.

- Эти ограничения находятся в соответствии с антиалкогольной концепцией, принятой правительством РФ на территории России, и направлены на снижение потребления алкоголя в нашем регионе, - подчеркнула Ирина Просоленко.

Депутаты поддержали принятие законопроекта в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32590/