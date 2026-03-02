Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»«Единая Россия» в восьмой раз планирует провести международную акцию «Диктант Победы»
Мурманская область. Арктика (16+)02.03.26 13:00

В Мурманской области планируется внедрить демографические программы на всех крупных предприятиях до конца года и запустить рейтинг соответствующих инициатив работодателей

На прошлой неделе в ходе очередного заседания правительства Мурманской области под председательством губернатора Андрея Чибиса участники и представители крупнейших работодателей региона рассмотрели вопрос о реализации программ корпоративной поддержки демографии предприятиями Мурманской области как одного из условий повышения рождаемости и укрепления института семьи.

Члены правительства совместно с представителями региональных компаний-партнёров обсудили внедрение корпоративных демографических программ, а также обменялись уже действующими практиками и успешным опытом, которые помогают стимулировать северян к созданию семей.

Губернатор отметил, что сохранение населения является одной из приоритетных задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным, и призвал работодателей градообразующих предприятий и правительство региона совместно активнее разрабатывать и внедрять новые меры поддержки для северян.

В заседании приняли участие представители крупнейших предприятий региона: филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», КФ АО «Апатит» («ФосАгро»), ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» («Норникель»), ФГУП «Атомфлот», АО «Олкон» (Оленегорский ГОК (Северсталь)), АО «Ковдорский ГОК» («ЕвроХим», Фонд Мельниченко).

Руководители региональных компаний единогласно поддержали губернатора в необходимости ведения совместной комплексной работы и рассказали, как она организована на местах. Это программы поддержки молодёжи, жилищные и образовательные инициативы, льготы и гарантии социальной поддержки, оздоровительные программы с санаторно-курортным лечением, детским отдыхом, развитие территорий, а также проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий и другие.

«Молодёжная политика в «Росатомфлоте» является одной из приоритетных. Нам есть, что предложить молодым специалистам. Сейчас в эксплуатации находится 8 атомных ледоколов, но к 2030 году флот пополнится 4 новыми атомоходами и 4 модернизированными плавучими энергоблоками. Обеспечить безопасную, эффективную работу предприятия сможет только коллектив вовлеченных и уверенных в завтрашнем дне сотрудников. Нашему предприятию присущи традиционная для флота преемственность и династии, молодые специалисты составляют порядка 30 процентов коллектива. «Росатомфлот» предлагает не только интересную работу, но и достойную поддержку молодым семьям», – отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов.

Губернатор поблагодарил руководителей компаний за регулярно проводимую работу в данном направлении и акцентировал внимание на необходимости ее продолжения. Ряд проектов реализован совместно с правительством Мурманской области.

«На Кольской АЭС трудится 2 163 человека, из них 496 – молодые работники, а 93 – молодые специалисты. Станция реализует комплексную программу поддержки: с первого дня трудоустройства молодым специалистам предоставляются подъемные выплаты и содействие в приобретении жилья. Благодаря этим мерам мы не только привлекаем талантливую молодежь, но и способствуем их закреплению на Севере. Семьи наших работников — это наша большая семья Росатома» – подчеркнул директор Кольской АЭС Василий Омельчук. 

«Люди – главная ценность «ФосАгро». Компания создаёт благоприятные социальные условия для работников и всех жителей в городах своего присутствия. Родителям необходимо видеть, как их ребёнок будет развиваться, где он будет расти, учиться и в конечном итоге работать», – рассказал Роман Долгоруков.

В свою очередь Александра Диденко, заместитель генерального директора – директор направления «Образование» Фонда Мельниченко отметила, что демографическая повестка для Фонда Мельниченко и Ковдорского ГОКа неразрывно связана с комплексным развитием территорий, с последовательным улучшением качества жизни, созданием условий для профессионального роста и личной самореализации. В Ковдоре совместно с правительством Мурманской области и муниципальными органами власти выстроена системная работа, направленная на формирование бестревожной среды, в которой семьи могут строить долгосрочные жизненные планы.

«Уже более 12 лет в группе компаний «Норникель» разрабатывается стратегия развития человеческого капитала, нацеленная на привлечение и удержание работников, – рассказал заместитель генерального директора – директор департамента по персоналу и социальной политике Кольской ГМК Руслан Ильясов. – На социальные программы, включая ДМС и жилищные проекты, ежегодно расходуется почти 146 тысяч рублей в расчёте на каждого сотрудника. Мы активно развиваем территорию присутствия, поддерживая образование через программу «Профессионалитет», строим современные спортивные и медицинские объекты. В целом наши усилия по развитию территорий делают наши города привлекательными, чтобы молодёжи не хотелось уезжать».

В Мурманской области планируется внедрить демографические программы на всех крупных предприятиях до конца года и запустить рейтинг соответствующих инициатив работодателей.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, вопросы демографии - приоритет государственной политики. На улучшение демографической ситуации нацелены национальные задачи, нацпроект «Семья», стратегии поддержки многодетных семей. Такая же цель заложена в губернаторском плане развития Мурманской области «На Севере – жить!», который синхронизирован с национальными проектами и с государственными программами.

 

 

