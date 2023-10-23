В Мурманской области планируется внести изменения в закон о предоставления жилья по договору соцнайма

В Мурманской области планируется внести изменения в закон «О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма». Это поможет упорядочить многие процедурные моменты.

Так, ранее расчёт среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина производился с учётом доходов за последний год. Теперь предполагается сократить этот период до трёх месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

Также предполагается возможность выбрать способ направления результата предоставления услуги. Это может быть электронный документ в «личном кабинете» на портале «Госуслуги» или распечатанный экземпляр, который можно будет забрать в администрации муниципалитета или МФЦ.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, законопроект предусматривает необходимость предоставлять согласие на обработку персональных данных каждому совершеннолетнему члену семьи, а также законным представителям (опекунам, родителям) на обработку персональных данных их несовершеннолетних детей.

Планируется, что нововведения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Соответствующий проект закона размещён на портале «Открытый регион».