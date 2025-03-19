В Мурманской области планируется введение дополнительных дней ограничения продажи алкогольной продукции в торговых объектах

Разработан законопроект, устанавливающий на территории Мурманской области дополнительные дни ограничения продажи алкогольной продукции в торговых объектах.

Введение запрета предлагается на 11 сентября – во Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Такое решение направлено на снижение уровня алкоголизации населения.

Кроме того, запрет реализации алкогольной продукции предлагается ввести в день проведения фестиваля «Арктический берег». Это обусловлено праздничными мероприятиями, которые проводятся в целях организованного чествования выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций Мурманской области. В связи с этим важно исключить реализацию алкогольной продукции на территории населённого пункта, в границах которого проводится фестиваль, создать безопасную и комфортную атмосферу для отдыха детей, а также сохранить правопорядок на улицах и в общественных местах.

Законопроект размещён на портале «Открытый электронный регион»: https://openregion.gov-murman.ru/acts/543353/