В Мурманской области планируют продлить льготу по транспортному налогу для военнослужащих по мобилизации, участников СВО и их супругов

Подготовлена законодательная инициатива, продлевающая действие налоговой льготы на 2023 год на транспортный налог для военнослужащих по мобилизации, участников СВО и их супругов.

С целью поддержки семей лиц, призванных на военную службу в Вооружённые Силы Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, а также семей лиц, являющихся участникам специальной военной операции, на территории Мурманской области действует освобождение от уплаты транспортного налога за 2021 год (срок уплаты – 1 декабря 2022 года) и 2022 год (срок уплаты – 1 декабря 2023 года) – за одно транспортное средство, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на указанных лиц.

В настоящее время подготовлена законодательная инициатива, продлевающая действие данной налоговой льготы на 2023 год (срок уплаты – 1 декабря 2024 года).

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, для того чтобы воспользоваться налоговой льготой, мобилизованным лицам не потребуется обращаться в налоговый орган, так как сведения о них будут поступать в рамках межведомственного информационного взаимодействия Минобороны России и Федеральной налоговой службы России.

Порядок предоставления налоговой льготы по транспортному налогу супругам мобилизованных граждан предусмотрен статьей 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Фото: https://structure.mil.ru/