В Мурманской области планируют продлить срок действия сертификатов программы «Свой дом в Арктике»

В Мурманской области третий год реализуется программа «Свой дом в Арктике», участники которой могут получить до 1,5 млн рублей на строительство или приобретение индивидуального жилого дома. Механизм предоставления этой меры поддержки продолжает совершенствоваться.

«За время действия программы «Свой дом в Арктике» северяне возвели или приобрели 960 жилых объектов. Однако есть и те, кто столкнулся с рядом трудностей в ходе строительства своего дома, в частности из-за недобросовестных подрядчиков. Напомню, что согласно условиям программы индивидуальный жилой объект должен быть возведён в определённые сроки. Если они не будут соблюдены, средства придётся вернуть в бюджет. Новые изменения в ряде случаев позволят продлить срок действия сертификата», — отметил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как отмечает региональное Министерство строительства, проект постановления правительства Мурманской области предполагает, что действие сертификата можно будет продлить на срок от 6 до 18 месяцев. Это станет возможным в том случае, если участник программы «Свой дом в Арктике» обратится с заявлением на недобросовестные действия подрядчика в правоохранительные органы или суд, а также получит отказ Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области в регистрации права на индивидуальный жилой дом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/