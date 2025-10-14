В Мурманской области планируют расширить возрастные категории для оказания реабилитационной помощи детям

Об этом рассказала первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима на встрече с законными представителями по вопросам медицинской реабилитации детей.

«Реорганизация медицинских учреждений в форме присоединения Областного специализированного дома ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики к Мурманской областной детской клинической больнице проведена с целью улучшения качества и доступности медицинской, социальной, педагогической помощи детям Мурманской области. Объединенное учреждение переименовано в Реабилитационный центр для детей с патологией нервной системы. В учреждении будет продолжено оказание комплексной медицинской реабилитационной помощи для детей, введение новых программ и комплексов реабилитации, расширение видов медицинской реабилитации, в том числе для детей других возрастных категорий, поскольку ранее реабилитация оказывалась только детям до 7 лет», – отметила Екатерина Сулима.

В Реабилитационном центре для детей продолжится оказание педагогических и медицинских реабилитационных мероприятий. Переоформлена лицензия на образовательную деятельность. Образовательная среда и логопедические занятия для детей сохранены в полном объёме. Специалисты педагогических специальностей дополнительно пройдут профессиональную переподготовку, аккредитацию и продолжат оказывать помощь в рамках медицинской реабилитации. Администрацией медучреждения предпринимаются необходимые шаги по дальнейшему функционированию бассейна.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в соответствии с графиком работы центра заезд детей и родителей организован в понедельник и с этого же дня начинаются реабилитационные мероприятия. Также сохранена возможность получения нескольких курсов реабилитации в течение года по медицинским показаниям.

Во встрече также приняла участие уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Алевтина Андреева.

