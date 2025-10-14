«Север помнит»: в Мурманской области запланировано более 250 мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеНовый рекорд: 464 тысячи туристов посетили Мурманскую область за 8 месяцев 2025 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.10.25 14:30

В Мурманской области планируют расширить возрастные категории для оказания реабилитационной помощи детям

Об этом рассказала первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима на встрече с законными представителями по вопросам медицинской реабилитации детей.

«Реорганизация медицинских учреждений в форме присоединения Областного специализированного дома ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики к Мурманской областной детской клинической больнице проведена с целью улучшения качества и доступности медицинской, социальной, педагогической помощи детям Мурманской области. Объединенное учреждение переименовано в Реабилитационный центр для детей с патологией нервной системы. В учреждении будет продолжено оказание комплексной медицинской реабилитационной помощи для детей, введение новых программ и комплексов реабилитации, расширение видов медицинской реабилитации, в том числе для детей других возрастных категорий, поскольку ранее реабилитация оказывалась только детям до 7 лет», – отметила Екатерина Сулима.

В Реабилитационном центре для детей продолжится оказание педагогических и медицинских реабилитационных мероприятий. Переоформлена лицензия на образовательную деятельность. Образовательная среда и логопедические занятия для детей сохранены в полном объёме. Специалисты педагогических специальностей дополнительно пройдут профессиональную переподготовку, аккредитацию и продолжат оказывать помощь в рамках медицинской реабилитации. Администрацией медучреждения предпринимаются необходимые шаги по дальнейшему функционированию бассейна.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в соответствии с графиком работы центра заезд детей и родителей организован в понедельник и с этого же дня начинаются реабилитационные мероприятия. Также сохранена возможность получения нескольких курсов реабилитации в течение года по медицинским показаниям.

Во встрече также приняла участие уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Алевтина Андреева.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555086/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:10«Удиви меня». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплатное неравенство в России сократилось. Надолго ли?-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к евро и иене, укрепляется к фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Сенаторы собираются разрешить производство консерв из печени трески на судах прибрежного рыболовства
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»