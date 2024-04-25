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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.24 13:30

В Мурманской области планируют смягчить условия использования беспилотных воздушных судов для фото- и видеосъёмок

Министерством региональной безопасности Мурманской области разработан проект нормативного акта, смягчающий возможности использования беспилотных воздушных судов (далее – БВС) для проведения фото- и видеосъёмок.

Изменения вносятся в связи с поступившими от Минтранса России рекомендациями по внесению изменений в действующие региональные нормативные акты по запрету использования БВС, а также вступившими в силу изменениями Федеральных авиационных правил.

Проектом постановления предусмотрены следующие изменения:

- расширение перечня органов, организаций, предприятий, а также юридических и физических лиц, имеющих право на применение БВС;

- установление органами местного управления (при наличии потребности по согласованию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти) на территориях населённых пунктов мест, в воздушном пространстве над которыми могут выполняться полёты беспилотных воздушных судов на высотах менее 150 метров от земной или водной поверхности в целях удовлетворения потребностей граждан, общественных, спортивных и (или) образовательных организаций, без разрешения;

- утверждение порядка выдачи разрешения на выполнение полётов БВС.

Как сообщает Министерство региональной безопасности Мурманской области, всем категориям юридических и физических лиц, которым предполагается разрешить использование БВС для проведения фото- и видеосъёмки в границах муниципальных образований, необходимо получать разрешения в органах местного самоуправления. Категории, не вошедшие в перечень, должны направлять письменные заявления в Оперативный штаб правительства Мурманской области (кроме ЗАТО, – там выдача разрешений на проведение фото- и видеосъёмки с помощью БВС имеет особый порядок). Соответствующие разделы созданы на сайтах каждого муниципального образования Мурманской области.

В Оперативный штаб Мурманской области можно обратиться по электронному адресу: mrb@gov-murman.ru или по телефону 8(8152) 487-854 (в рабочее время).

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