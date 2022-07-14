В Мурманской области планируют создать именное подразделение для участия в специальной военной операции на Украине

Представители общественных организаций участников боевых действий вышли с инициативой создать на добровольных началах именное региональное подразделение, которое примет участие в специальной военной операции на Украине. Инициатива прозвучала в рамках рабочего совещания по вопросам патриотического воспитания граждан РФ на территории Мурманской области.

«Мы, ветераны – участники боевых действий, не можем оставаться в стороне от того, что происходит сейчас на Украине. Хотим предложить создать региональное именное подразделение для участия в специальной военной операции. Землячество в условиях боевых действий придает второе дыхание. Бойцы будут понимать, что за их судьбой следит и вся Россия, и свои люди, северяне, жители Мурманской области. Это огромная поддержка и опора», – убеждён председатель правления Мурманской региональной организации Российского союза ветеранов Афганистана Николай Дмитренко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, инициативу поддержали представители общественных организаций участников боевых действий в Чечне, на Северном Кавказе и странах зарубежья, Кольского хуторского казачества.

«Сегодня Россия переживает небывалый патриотический подъем. Наши войска освобождают от нацистов территории ЛНР, ДНР и всей Украины. Подтверждаю, что сегодня очень много желающих посвятить свою жизнь добровольческому движению, к нам обращаются также ветераны спецподразделений, силовых структур. Убеждён, что глава региона Андрей Чибис поддержит данную инициативу. Мы должны объединить усилия, чтобы помочь нашей стране победить нацизм», – подчеркнул заместитель губернатора Мурманской области Эрик Хисматуллин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/