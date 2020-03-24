В Мурманской области платят хорошие зарплаты!

По итогам исследования, подготовленного агентством «РИА Новости», основанного на данных Росстата по средней заработной плате в конкретных отраслях за 2019 год, Мурманская область вошла в ТОП-5 регионов с самыми высокими зарплатами.

Отметим, что при подсчёте учитывались доходы постоянных сотрудников крупных и средних организаций в сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона. Наибольший доход в 2019 году получали специалисты в сфере аудита, права, архитектуры, научной и технической деятельности.

Как сообщает РИАН, на первом месте Сахалинская область, где работники добывающей промышленности в прошлом году зарабатывали в среднем 368 тысяч рублей в месяц. В ТОП-5 списка вошли Москва (171 тысяча рублей, финансовый сектор), Ямало-Ненецкий АО (156 тысяч, добыча нефти и газа), Санкт-Петербург (145 тысяч, IT) и Мурманская область (134 тысячи рублей, рыболовство и рыбоводство).

Замыкают список Калмыкия, Мордовия и Псковская область - во всех трёх субъектах самый высокий доход (35 тысяч рублей) получают госслужащие