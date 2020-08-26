В Мурманской области по фактам загрязнения земель отходами нефтепродуктов возбуждены административные дела

После вмешательства экспертов Общероссийского народного фронта в Мурманской области Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора начало административное расследование по вопросу разлива отходов из мазутного хранилища в ЗАТО город Заозерск – отобраны образцы почвы и нефтепродуктов.

Напомним, ранее общественники обратились в межрайонную природоохранную прокуратуру и к губернатору Мурманской области Андрею Чибису с просьбой принять меры по устранению нарушений природоохранного законодательства в ЗАТО г.Заозерск. После обращения ОНФ администрация ЗАТО провела проверку, в ходе которой были обнаружены подземные железобетонные резервуары со следами перелива мазута через горловину, в результате чего произошло загрязнение грунта и растительности. Как пояснили общественникам в министерстве природных ресурсов и экологии региона, для предотвращения дальнейшего разлива водомазутной смеси из хранилища Центром по делам ГО и ЧС Заозерска и МУП «Дорожно-транспортное хозяйство» была выполнена обваловка территории. На сегодняшний день разлив локализован и не создает угрозы экологической безопасности.

Загрязненные отходами нефтепродуктов объекты в Североморске и Ревде также не остались без внимания. Так, на земельном участке в ЗАТО г.Североморск специалисты профильного министерства обнаружили несколько металлических цистерн, а на грунте – скопление вязкого вещества чёрного цвета (предположительно отходы нефтепродуктов) ориентировочной площадью не менее 350 кв. метров .

«В Минприроды также сообщили о том, что согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости правообладателем этого земельного участка является Российская Федерация. На территории нашего региона полномочия собственника в отношении федерального имущества осуществляет межрегиональное территориальное управление Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия. Им в адрес собственников объектов недвижимости, использующих земельный участок, было направлено требование об устранении загрязнения. Возбуждено дело об административном правонарушении», – рассказала модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Мурманской области, член регионального штаба ОНФ Светлана Рудакова.