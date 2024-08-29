В Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса будет запущен Центр грантовой поддержки для МСП

убернатор Андрей Чибис вчера в рамках презентации нового стратегического плана «На Севере – жить» представил проекты по развитию Мурманской области на пять лет. Среди приоритетных направлений - создание единого окна для поддержки инициатив и проектов Мурманская область, которая будет осуществляться на базе Центра грантовой поддержки.

«Важная тема, касающаяся всех инициатив и экономических, и социальных, мы создадим единый Губернаторский грантовый центр для того, чтобы любой, кто желает, смог обратиться туда. В первую очередь, это поможет структурировать меры поддержки, чтобы людям, у кого есть интересные идеи и проекты, не пришлось ходить по разным ведомствам», -подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что поддержка инициатив и бизнес-проектов северян будет формироваться в первую очередь по приоритетным направлениям: развитие мест общественного питания с детскими зонами, центров предоставления социальных услуг, коворкингов и креативных пространств, инфраструктуры для размещения туристов и водного туризма, центров предоставления бытовых услуг, объектов придорожной инфраструктуры, социально ориентированного бизнеса, в частности, развивающие пространства и занятия для детей, бань, точек приема медицинских анализов.

«Мы должны фокусироваться, концентрироваться и поддерживать то, в чем сегодня особо нуждаемся. Ещё одна важная тема – это средний бизнес. У нас активно развивается малый бизнес, активно структурируются крупные проекты. У нас есть огромная зона роста для сегмента среднего бизнеса В Мурманске мы активно планируем их также стимулировать», – рассказал глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, несмотря на экономические вызовы последних лет, сектор малого и среднего предпринимательства адаптируется к новым условиям и показывает положительную динамику. По итогам 2023 года численность занятых в сфере МСП в регионе в 1,5 раза превысила факт 2019 года. Для предпринимателей действует 51 мера поддержки. За пять лет налоговые поступления от сектора МСП составили почти 9,8 млрд рублей. Благодаря реализации проектов в рамках новой стратегии «На Севере – жить» планируемый рост доходов МСП к 2030 году составит порядка 25%.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/