В Мурманской области по итогам 2025 года отмечается снижение индекса промышленного производства
Мурманская область. Арктика (16+)20.02.26 13:30

В Мурманской области по итогам 2025 года отмечается снижение индекса промышленного производства

По оперативным данным Мурманскстата, индекс промышленного производства в Мурманской области в 2025 году по сравнению с 2024 годом составил 88,6 процента.

Сокращение производства обусловлено в основном отрицательным влиянием вида экономической деятельности «Обрабатывающие производства», индекс производства по которому сложился в размере 81,8 процента. Влияние на его формирование оказали виды экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» и «Производство прочих транспортных средств и оборудования».

Индексы производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2025 году по отношению к 2024 году составили 99,3 процента, 99,9 и 103,6 процента соответственно.

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

