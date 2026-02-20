В Мурманской области по итогам 2025 года отмечается снижение индекса промышленного производства

По оперативным данным Мурманскстата, индекс промышленного производства в Мурманской области в 2025 году по сравнению с 2024 годом составил 88,6 процента.

Сокращение производства обусловлено в основном отрицательным влиянием вида экономической деятельности «Обрабатывающие производства», индекс производства по которому сложился в размере 81,8 процента. Влияние на его формирование оказали виды экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» и «Производство прочих транспортных средств и оборудования».

Индексы производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2025 году по отношению к 2024 году составили 99,3 процента, 99,9 и 103,6 процента соответственно.