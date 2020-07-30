В Мурманской области по итогам I полугодия текущего года зарегистрировано снижение преступности среди несовершеннолетних на 35%

Прокуратурой Мурманской области подведены итоги работы по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних в I полугодии 2020 года. За шесть месяцев надзорными органами региона было выявлено 4763 нарушения закона, принесено 726 протестов, заявлено 534 иска, объявлено 59 предостережений, внесено 676 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 518 лиц, к административной – 81, направлено 29 материалов в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, по которым возбуждено 23 уголовных дела. Всего принято 2105 мер прокурорского реагирования.

Прокуроры выявляли нарушения законодательства об образовании, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об опеке и попечительстве, об охране здоровья, защищали социальные права детей-инвалидов и детей-сирот.

С целью устранения нарушений приняты меры реагирования к органам государственной власти и местного самоуправления, органам опеки и попечительства, комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав, органам внутренних дел, учреждениям образования и социальной защиты, работодателям.

По итогам I полугодия текущего года зарегистрировано снижение преступности среди несовершеннолетних на 35% (со 159 до 104). Удельный вес подростковой преступности составил 3,4%.

Криминальная обстановка ухудшилась только в Ленинском административном округе города Мурманска и г. Апатиты.

О состоянии законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних и необходимости принятия мер прокуратурой области проинформированы врио губернатора Мурманской области, главный федеральный инспектор в Мурманской области, уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области.