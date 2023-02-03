В Мурманской области по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» установлено 13 дополнительных камер фото-видеофиксации

С декабря 2022 года по январь 2023 года на наиболее аварийно-опасных участках объектов дорожной сети Мурманской области установлено и введено в эксплуатацию 13 новых комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Атом ИС».

Работы выполнены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», одна из важнейших задач которого – повышение безопасности дорожного движения, в том числе путём развития сети комплексов фото- и видеофиксации.

Новые камеры установлены:

в Мурманске:

- ул. Ломоносова (линия освещения (ЛО) №13) Юг;

- ул. Ломоносова ЛО №17 Север;

- пр. Ленина, в районе д. 53;

- пр. Ленина, в районе д. 62/11;

на автоподъездах к населённым пунктам:

- пгт. Кильдинстрой, км 1+670;

- г. Апатиты, км 0+150;

- г. Полярные Зори, км 1+910;

- г. Оленегорск, км 1+946;

на автомобильных дорогах регионального значения

- Заполярный – Сальмиярви, км 34+240;

- Умба – Кандалакша, км 108+828;

- Мишуково – Снежногорск, км 36+074;

- Мишуково – Снежногорск, км 37+800;

- объездная дорога г. Апатиты, км 1+023.

Комплексы фото-видеофиксации эффективно используются на территории Мурманской области и предназначены для фиксации нарушений с автоматической передачей данных по выявленным нарушениям скоростного режима.

Результат их применения – повышение безопасности дорожного движения, повышение дисциплины водителей, и, как следствие, снижение аварийности и сокращение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Сегодня комплексы фото-видеофиксации вместе с повышением качества дорог становятся важным инструментом поддержания необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорогах, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.