В Мурманской области по нацпроекту отремонтируют два объекта опорной сети

В России продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Программа дорожного строительства в стране в 2025 году перевыполнена на 20%. При этом, по данным Минтранса РФ, свыше 19 тысяч км региональных и местных дорог планируется построить и отремонтировать в этом году. Особое внимание будет уделено дорогам опорной сети.

В состав опорной сети автомобильных дорог Мурманской области включены автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального значения общей протяженностью более 1,1 тысячи км, в том числе: автомобильная дорога Р-21 «Кола» с подъездами общей протяженностью более 803 км; восемь автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и один мостовой переход, общей протяженностью региональной опорной сети более 356 км.

В этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано отремонтировать 2 объекта дорожной инфраструктуры, входящих в опорную сеть автомобильных дорог Мурманской области: в нормативное состояние будет приведён участок протяженностью 5 км региональной автодороги Кандалакша — Полярные Зори; запланирован ремонт путепровода на левобережной развязке мостового перехода через Кольский залив.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, всего по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в этом году запланировано привести в нормативное состояние девять участков улично-дорожной сети Мурманска, семь региональных автодорог и четыре мостовых сооружения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563352/#&gid=1&pid=1