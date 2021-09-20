В Мурманской области по плану капремонта сданы уже 136 многоквартирных домов: работы выполняются в опережающем темпе

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис подвёл итоги проделанной работы по программам благоустройства и капитального ремонта в Мурманской области. Глава региона отметил, что эти темы одни из ключевых согласно анкетам и опросам северян.

«По плану капитального ремонта на этот год сданы уже 136 многоквартирных домов (МКД), а это больше половины от плана. Также в 28 МКД Мурманска и Кандалакши заменены бойлеры. В опережающем темпе выполнены работы по 6 многоквартирным домам из плана на следующий год. На 100% завершён капремонт МКД по программе реновации ЗАТО», – сказал губернатор.

Андрей Чибис отметил, что 15 сентября был закончён первый этап поддерживающего ремонта во дворах Мурманска, а также дополнительно в этом году будут сделаны ещё 134 двора в городе. Глава региона поблагодарил Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области и подрядчиков за проделанную работу.

«В целом завершена и реконструкция Мурманского областного драмтеатра. Сейчас там идёт донастройка, пуско-наладка современного оборудования. И дальше уже работники театра, актёры приступят к репетициям. Уверен, что до конца текущего года состоится первое представление в новом шикарном театре», – подчеркнул Андрей Чибис, сообщает региональное Министерство информационной политики.