В Мурманской области по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель ребенка, задержан руководитель туристической группы

В ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть ребенка, задержан руководитель туристической группы.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, по данным следствия, 22 марта 2021 года подозреваемый возглавлял группу детей в возрасте от 12 до 15 лет, сопровождаемую членами санкт-петербургского туристского клуба. Перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона не были учтены ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова. На третий день похода в Хибинской тундре в 10 километрах от станции Имандра дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее. В результате происшествия погибла девочка, 2008 года рождения.

Следователи и криминалисты Следственного управления продолжают проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, продолжается.