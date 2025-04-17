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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.25 19:30

В Мурманской области по поручению Андрея Чибиса стартовал проект «Корпоративное волонтёрство» по шефству над воинскими мемориалами

В Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса запущена программа «Корпоративное волонтерство» по шефству над воинскими мемориалами. Основная цель регионального проекта – надлежащее содержание мемориальных объектов, сохранение исторической памяти и передача культурного кода о героическом наследии последующим поколениям северян.

С подробным докладом на эту тему выступила министр культуры Ольга Обухова на совместном заседании областного правительства и организационного комитета по подготовке и проведению в регионе мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

«Всего на территории Мурманской области расположено 367 объектов, посвящённых Великой Отечественной войне. Среди них – крупные комплексы, отдельные захоронения, мемориальные знаки. Министерство культуры взяло на себя роль регионального координатора работ по заключению соглашений шефства над объектами. Уже проведена их инвентаризация, предоставлена информация по состоянию мемориалов, а также перечню необходимых работ», – отметила Ольга Обухова, поблагодарив за оперативное взаимодействие администрации муниципалитетов.

Как сообщила профильный министр, сейчас 108 объектов ни за кем не закреплены. Часть из них расположены в труднодоступных местах, некоторые памятники нуждаются в капитальной реставрации. Оформить шефство могут предприятия, организации, учреждения культуры, образования и спорта, молодёжные и общественные организации.

«Стоит отметить активное участие Единого волонтёрского центра в данной программе. Центр уже взял под опеку восемь объектов, расположенных в труднодоступных местах. Помимо благоустройства ЕВЦ будет проводить мероприятия, рассказывать об истории памятника, о событиях, которые проходили на этой территории. Кроме того, заявки на заключение соглашений уже поступили от региональных министерств образования и науки, спорта и культуры. Подчеркну, что мы открыты для сотрудничества и готовы помочь на всех этапах оформления шефства», – сказала министр.

С полным перечнем мемориальных объектов, формой заявления и стандартами благоустройства можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры Мурманской области в специальном разделе «Мемориальные и скульптурные объекты».

«Призываю все заинтересованные организации Мурманской области стать частью важного проекта, но обращаю внимание на важность соблюдения утвержденных стандартов благоустройства при выполнении работ. Прошу минкульт за этим внимательно следить», – подытожил губернатор Андрей Чибис и поблагодарил организации, которые проявили инициативу и уже присоединились к программе «Корпоративное волонтёрство».

Получить консультацию по условиям шефства можно в администрациях муниципалитетов, на территории которых находится интересующий объект. Актуальные контакты размещены в разделе «Ответственные лица за учёт и предоставление информации по состоянию и содержанию мемориальных объектов». Кроме того, задать интересующие вопросы можно региональному координатору работ Ерохину Анатолию Николаевичу, ведущему специалисту министерства культуры Мурманской области, по телефону (8152) 486-715.

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