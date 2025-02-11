В Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса будет создан Единый грантовый центр

В рамках реализации обновлённого плана стратегического развития Мурманской области до 2030 года «На Севере – жить» в регионе будет создано единое окно для поддержки инициатив и проектов, которое будет работать на базе Центра грантовой поддержки. Об этом вчера на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил Андрей Чибис.

«Понятно, что отраслевики будут принимать соответствующие решения, но должно быть окно, куда жители могут обратиться со своей инициативой и получить консультацию и весь спектр услуг по этому вопросу. Я прошу быстрее завершить все юридические процедуры», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/