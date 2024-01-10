В Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса будет запущен единый механизм финансовой поддержки народных дружинников

Вчера на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в 2024 году будет запущен единый механизм финансовой поддержки народных дружинников. О том, как ведется работа народных дружин в регионе, рассказал заместитель губернатора Мурманской области - министр региональной безопасности Мурманской области Артем Долгов.

Пополнить ряды народной дружины могут граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, которые изъявили желание принять участие в работе народной дружины. Информация о требованиях, предъявляемых к народным дружинникам, размещена на сайтах органов местного самоуправления Мурманской области, а также на сайте УМВД России по Мурманской области.

Основными формами взаимодействия ОВД с народными дружинами и организациями правоохранительной направленности являются:

– совместное патрулирование на улицах и в других общественных местах с сотрудниками органов внутренних дел;

– участие в проведении профилактических операций, акций и иных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение преступлений, иных правонарушений, распространение правовых знаний;

– участие в охране общественного порядка и безопасности при проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий;

– участие в профилактике правонарушений в жилом секторе.

В период новогодних праздников народные дружинники и члены общественных организаций правоохранительной направленности были задействованы в охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности:

– в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2024 года на территории региона прошло 52 мероприятия, в которых, помимо сотрудников правоохранительных органов, были задействованы 58 народных дружинников и 19 членов общественных объединений;

– при проведении мероприятий (в 36 монастырях, церквях и храмах 23 населенных пунктов Мурманской области), посвященных празднованию Рождества Христова 6 и 7 января 2024 года задействовалось 24 народных дружинника и 13 членов общественных объединений.

В соответствии с Региональным реестром народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Мурманской области, размещенном на официальном сайте УМВД России по Мурманской области, зарегистрировано 30 общественных объединений общей численностью 279 человек, из которых:

– 6 общественных объединений правоохранительной направленности общей численностью 50 человек;

– 24 общественные организации – народные дружины общей численностью 229 человек.

По сведениям УМВД России по Мурманской области, с 2014 года на территории Мурманской области в 6 раз увеличилось количество общественных формирований правоохранительной направленности (в основном за счет народных дружин). Количество народных дружин с двух в 2014 году увеличилось до 24 в 2023 году, в свою очередь, количество общественных объединений правоохранительной направленности с трех в 2014 году увеличилось до шести в 2023 году. В настоящее время народные дружины и общественные объединения правоохранительной направленности созданы во всех крупных муниципальных образованиях Мурманской области.

По результатам согласительных процедур губернатором Мурманской области Андреем Чибисом принято решение о выделении денежных средств на оказание поддержки гражданам и их объединениям, принимающим участие в охране общественного порядка на территории Мурманской области, которые уже заложены в бюджет на 2024 год.

Поддержка граждан и их объединений будет осуществляться в следующих формах:

– материальное стимулирование деятельности народных дружинников: денежные выплаты за участие в охране общественного порядка, на основании табеля учета рабочего времени народных дружинников, а также ежемесячное денежное вознаграждение командиру народной дружины за результативное руководство деятельностью народной дружины;

– личное страхование народных дружинников на период их участия в охране общественного порядка;

– выделение средств на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин;

– поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка.

Как отмечает региональное Министерство региональной безопасности, принятые меры позволят повысить престиж и увеличить количество народных дружинников, а также членов общественных организаций правоохранительной направленности на территории Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru