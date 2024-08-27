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Мурманская область. Арктика (16+)27.08.24 15:15

В Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса продолжают создаваться новые пространства «СОПКИ.СПОРТ»

На оперативном совещании 26 августа правительства Мурманской области министр спорта Светлана Наумова доложила о ходе реализации проекта «СОПКИ.СПОРТ» в этом году.

Напомним, в 2022 году в сетевом кластере «СОПКИ» проявилось новое спортивное направление. Благодаря плану «На Севере – жить» за два года в регионе открыли 17 залов «СОПКИ.СПОРТ», ещё одно пространство появилось в подшефной Запорожской области. По поручению губернатора в этом году работа была продолжена – готовятся к открытию новые точки притяжения в разных муниципалитетах региона.

«Все открытые и вновь открываемые спортивные пространства организованы в едином стиле, включая дизайн и комплектацию оборудования. Они работают круглогодично и доступны для бесплатного посещения северянами до 35 лет», – отметила министр спорта.

Светлана Наумова сообщила, что всего на 2024 год запланировано открытие 21 пространства в разных населённых пунктах региона, таким образом общее число спортивных пространств в текущем году достигнет уже 38. Первые открытия «СОПОК.СПОРТ» уже состоялись в Видяево, Полярном и Кировске. В остальных муниципальных образованиях работы находятся на завершающей стадии, ведётся монтаж и настройка спортивного оборудования, допоставка мебели и изготовление брендированных элементов. На создание спортивных пространств из регионального бюджета в 2024 году выделено 120 млн рублей.

«Открытие молодёжных пространств помогает в популяризации спорта на территории региона, поддержке физкультурного сообщества, а также создании альтернативных вариантов времяпрепровождения молодёжи», – подчеркнула глава профильного ведомства.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, также в текущем году, в рамках цифровизации спортивных объектов, будут проведены работы по оптимизации электронной записи в спортивные пространства. Для удобства северян запись в пространства будет организована на сервисе «Спорт рядом», где можно выбрать удобное время посещения. Подробная информация с адресами и графиком работы всех залов «СОПКИ.СПОРТ» публикуется в официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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