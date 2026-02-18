Лицей №2 города Мурманска отмечает значимую дату — 30 лет со дня основанияВпервые во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству смогут участвовать и дети от 5 до 7 лет
Мурманская область. Арктика (16+)18.02.26 16:00

В Мурманской области по поручению губернатора расширены меры поддержки участников СВО и их семей: от социального контракта до адаптации жилья

В начале недели на оперативном совещании под председательством губернатора Андрея Чибиса министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев доложил о том, как в регионе выстроена система поддержки участников специальной военной операции и их близких. Сегодня она включает 55 видов помощи: 5 федеральных, 46 региональных и 4 муниципальных. Это и финансовые выплаты, и помощь в образовании, жилищные и земельные вопросы, транспортные и налоговые льготы, социальное обслуживание, юридическая поддержка, содействие в трудоустройстве и открытии своего дела.

Северянам выплачено более 4,4 млрд рублей единовременной материальной помощи с начала СВО. Выплаты предусмотрены при заключении контракта, ранении, гибели участника, а также для членов семей погибших.

Из 731 вернувшегося в регион уволенного участника СВО трудоустроены 452 человека — это 71% от числа обратившихся в фонд «Защитники Отечества». В кадровые центры обратились 156 участников СВО, из них работу нашли 75 человек, ещё один открыл собственное дело, получив финансовую поддержку 120 тысяч рублей. Членам семей участников СВО помогли с трудоустройством в 88% случаев — работу нашли 1051 человек.

С 1 января 2026 года в области начал действовать социальный контракт для участников СВО на особых условиях: без оценки нуждаемости, только на открытие бизнеса, сумма поддержки — до 350 тысяч рублей. Право на него имеют уволенные ветераны боевых действий, а при инвалидности I или II группы — их супруги. Первым участником стал житель Ловозерского района, он планирует заняться туристическим сопровождением.

С января этого года запущены проактивные рассылки уведомлений о мерах поддержки через портал «Госуслуги». По данным Минобороны, направлено 7969 уведомлений участникам СВО и членам семей, назначено 307 выплат и льгот — по ЖКУ, транспорту, питанию в школах, компенсации родительской платы за детский сад.

Для участников СВО с инвалидностью в регионе решают вопросы доступности жилья. Поступило 68 заявок на адаптацию жилых помещений, подъездов и придомовых территорий, выполнено 58. В 2025 году двое ветеранов прошли обучение в Москве и стали сертифицированными экспертами по доступной среде, теперь они участвуют в обследовании жилья других участников СВО.

Психологическую помощь в 2025 году получили 674 человека: 106 участников СВО и 568 членов их семей. Принимают в кабинетах медико-психологического консультирования в Мурманске и восьми районах области, а также в фонде «Защитники Отечества». Работает круглосуточный «телефон доверия» +7 (900) 934-07-07. За прошлый год поступило более 500 обращений.

Медицинскую реабилитацию в региональных учреждениях в 2025 году прошли 48 участников СВО. Действует трёхэтапная система реабилитации, работают отделения в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре и областной клинической больнице. При Храме Спаса на водах открыт реабилитационно-спортивный центр «Защитники Отечества».

Участники СВО и их семьи получают социальное обслуживание. Инвалидам боевых действий услуги предоставляются бесплатно во всех формах. Для членов семей из числа пожилых людей и инвалидов соцуслуги на дому и в полустационаре также бесплатны, в стационары их принимают в первую очередь. С 2025 года маломобильные участники СВО могут пользоваться услугой «Социальное такси» — поездки из аэропорта и с вокзала, в медучреждения и другие социально значимые места. Всего соцобслуживание получили 200 человек, услугой «Социальное такси» воспользовались 35 северян.

Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО, созданный по инициативе губернатора Андрея Чибиса, работает с ноября 2022 года. 26 кураторов сформировали социальные паспорта на более чем 16 тысяч семей. За время работы поступило 29,9 тысячи вопросов, решено 99,6%. Действуют 16 чатов с кураторами, в них подписаны 4902 человека.

«С начала специальной военной операции в регионе сформирована и постоянно развивается система мер поддержки. Сегодня она насчитывает 55 видов помощи, из которых 46 — региональные. Мы донастраиваем её с учётом запросов самих ветеранов. Так, с января запустили проактивную рассылку уведомлений через «Госуслуги»: человек получает персонализированное сообщение с прямой ссылкой на заявление. За первую половину февраля направили без малого 8 тысяч таких уведомлений, назначено 307 мер поддержки — по ЖКУ, транспорту, питанию в школах и компенсации за детский сад», — отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550315/#&gid=1&pid=1

-

