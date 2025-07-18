В Мурманской области по проекту «Земля для туризма» выявлено 17 земельных участков для туристических объектов

Проект «Земля для туризма» реализуется на территории Кольского Заполярья с 2024 года. Проект позволяет определять объекты туристического притяжения и выявлять земельные участки и территории, расположенные вблизи таких объектов для вовлечения в туристическую деятельность.

«Целью проекта «Земля для туризма» является инвентаризация туристических объектов и прилегающих к ним незастроенных земельных участков, подходящих для развития туристической инфраструктуры. Например, на одном из последних заседаний оперативным штабом совместно с администрацией Ковдорского района выявлены два объекта - ГЛК «Варс» и этнопарк «Сейто, обладающих потенциалом для развития туризма и привлечения инвестиций», – отметил и.о. председателя комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев.

«В Мурманской области по состоянию на 1 июля 2025 года выявлено 17 земельных участков и территорий общей площадью 945,82 га для создания новых туристических объектов. Участки расположены на территории нескольких муниципалитетов: в Мурманске, Полярных Зорях, Мончегорске, Оленегорске, а также в Кольском, Терском и Кандалакшском районах», – сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Участки расположены в районе 12 объектов туристического интереса: Поморская набережная, ГЛК «Салма», озеро Имандра, резиденция «Морозко» в месте съемок сказки, каменный лабиринт «Вавилон», Кандалакшский природный заповедник, историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрина», лабиринт «Умбский», Аметисты мыса Корабль, Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин», ГЛК «Варс» и этнопарк «Сейто».

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, сервис «Земля для туризма» доступен на платформе Национальная система пространственных данных. Все желающие, в том числе потенциальные инвесторы, могут в режиме онлайн подать заявление о предоставлении интересующего их участка. В проект вовлечено уже 82 региона. В реестр входят национальные парки, заповедники, памятники архитектуры и другие объекты, а также расположенные поблизости от них территории.