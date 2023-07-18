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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.23 14:30

В Мурманской области по программе «Свой дом в Арктике» построено 85 домов

За год в рамках реализации программы «Свой дом в Арктике» в Мурманской области уже построено 85 домов. Об этом вчера на оперативном совещании правительства сообщил заместитель губернатора Алексей Лыженков.

Программа, по которой северяне могут получить от 1 до 1,5 миллиона рублей на строительство или приобретение дома или домокомплекта, стартовала в регионе в июля 2022 года. Всего с момента запуска программы принята 751 заявка, выдано 665 сертификатов на общую сумму 810 миллионов рублей, из них в 2023 году уже выдано 492 сертификата.

«Указанная программа имеет ярко выраженную социальную направленность. Участвует много молодых и многодетных семей, семей с детьми. Также программа пользуется большой популярностью у участников СВО и ветеранов боевых действий», – пояснил заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков.

Так, за период действия программы сертификаты получили 164 многодетные семьи; 45 ветеранов боевых действий и членов их семей; 32 участника СВО и их семьи. Еще 208 сертификатов получили северяне, состоящие в трудовых отношениях с организациями, расположенными на территории Мурманской области, в том числе 26 работников сферы образования и 23 работника здравоохранения, которые также отнесены к приоритетным категориям. Возможность построить свой дом в Арктике, благодаря программе, также получили 85 получателей «Гектара Арктики», 65 получателей материнского капитала, 42 молодые семьи, 17 инвалидов и семей, имеющих ребёнка-инвалида, 7 участников накопительно-ипотечной программы Минобороны РФ.

Чаще всего участники программы отдают предпочтение строительству индивидуального жилого дома – 458 сертификатов, и приобретению домокомплекта – 189 сертификатов. Ещё 18 участников программы «Свой дом в Арктике» решили приобрести готовый дом на первичном рынке.

В ходе реализации программа постоянно модернизируется и улучшается, учитывая поступающие обращения граждан. Так, был расширен перечень приоритетных категорий и граждан, имеющих возможность принять участие в программе, уточнены сроки реализации сертификатов и требования к заявителям. Только за последний месяц была добавлена новая категория – научные работники.

«Программа пользуется большой популярностью как среди населения, так и среди поставщиков домокомплектов и представителей сферы деревянного домостроения, в том числе за пределами нашего региона», – пояснил вице-губернатор.

Напомним, с 1 июля 2023 года приём заявок на участие в программе приостановлен, однако «Центр содействия жилищному строительству» продолжает работу по программе, сопровождая тех, кто уже получил уже сертификаты, координируя граждан с банк-агентами, а также консультируя их по вопросам предоставления мер государственной поддержки.

«Мы безусловно продолжим эту программу в следующем году. Помимо социальной направленности от её реализации, существует и очень серьёзная экономическая эффективность. Особенно в части привлечения инвестиций в сектор жилищного строительства и в целом развития технологий домостроения в области», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, для всех жителей региона, у которых могут возникнуть вопросы о программе, работает горячая линия «Центра содействия жилищному строительству» по  номеру + 7 (8152) 567-967.

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