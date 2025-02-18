В Мурманской области по программе «Свой дом в Арктике» построено и приобретено 993 дома

Благодаря реализации программы «Свой дом в Арктике», плана «На Севере — жить» и национальных проектов в Мурманской области достигнут значительный прогресс в строительстве жилья. Об этом 17 февраля во время оперативного совещания в правительстве региона рассказал министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

По его словам, с момента старта программы «Свой дом в Арктике» в 2022 году количество индивидуальных жилых домов увеличилось более чем на 50%. За этот период зарегистрировано свыше 38,5 тысячи кв. метров жилой площади, выдано 1419 сертификатов на общую сумму 1,8 млрд рублей, построено и приобретено 993 дома. Программа продолжит свою работу весной этого года.

Кроме того, в регионе успешно завершено расселение 70,86 тысячи кв. метров аварийного жилья, благодаря чему жильё получили 3840 человек, что составляет 102% от запланированных показателей.

В 2025 году в рамках программы «На Севере — жить» продолжается активное строительство семи жилых домов общей площадью более 33,7 тысячи кв. метров. Эти объекты предназначены для переселения граждан из аварийных зданий и отдельных категорий населения. Строительство ведется на улицах Полярные Зори, Зелёная, Кирпичная в Мурманске и Ленинградской улице в Заполярном.

Также частные застройщики активно участвуют в точечной застройке региона. Так, строятся многоквартирные жилые комплексы на улице Шевченко и Молодёжном проезде в Мурманске.

Для стимулирования развития жилищного сектора в Мурманской области реализуются различные меры государственной поддержки, включая программу «Дальневосточная и арктическая ипотека». Застройщикам предоставляются налоговые льготы и земельные участки резидентам Арктической зоны Российской Федерации.

«Так, группа компаний «Самолёт» уже приступила к реализации проектов в Коле и Мурманске, а ГК «TSD Group» и «Глоракс» намерены начать строительство в Мурманске, Кировске и Мончегорске. Эти проекты осуществляются без привлечения бюджетных средств, при этом правительство оказывает поддержку частным инвесторам в вопросах выбора земельных участков и создания необходимой инфраструктуры», – сообщил министр Алексей Грачиков.

Глава ведомства рассказал, что в 2024 году в Мурманске были привлечены инвесторы для реализации проектов индивидуального жилищного строительства. Планируется создать 130 индивидуальных жилых домов общей площадью более 14 тысяч кв. метров.

«Развитие жилищного строительства в Мурманской области демонстрирует устойчивый рост и значительное улучшение условий проживания жителей региона», – подчеркнул Алексей Грачиков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/