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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.25 14:30

В Мурманской области по программе «Свой дом в Арктике» в 2025 году выдано 226 сертификатов на общую сумму 215 млн рублей

Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве подвели итоги очередного этапа программы «Свой дом в Арктике». Губернатор Мурманской области Андрей чибис сообщил, что в 2025 году выдано 226 сертификатов на общую сумму 215 млн рублей.

«Несмотря на непростой бюджетный год, нам удалось продлить программу. Напомню, что за счёт средств регионального бюджета мы выплачиваем до 30% от стоимости дома, размер выплаты составляет до 1 млн рублей. Перечень участников, был обновлён, среди них многодетные семьи, медицинские и педагогические работники, участники СВО и члены их семей, молодые учёные, участники программы «Гектар Арктики», а также накопительно-ипотечной системы военнослужащих, работники оборонно-промышленного комплекса и другие. В рамках данного этапа было принято 248 заявлений, выдано 226 сертификатов на общую сумму свыше 215 млн рублей», – сказал Андрей Чибис.

Всего с момента запуска программы, с 2022 года, выдано более 1,6 тысячи сертификатов на общую сумму порядка 2 млрд рублей. Построено или куплено более тысячи домов, это свыше 91 тысячи квадратных метров жилья.

Глава региона напомнил, что также в регионе работают и дополнительные меры поддержки – «Арктическая ипотека» под 2%, «Семейная ипотека» под 6%.

Подробнее о программе «Свой дом в Арктике» рассказала исполняющая обязанности министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548469/#&gid=1&pid=1

 

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