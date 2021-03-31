В Мурманской области почти на четверть снизился уровень подростковой преступности по итогам 2020 года

По итогам 2020 года почти на четверть снизился уровень подростковой преступности в Мурманской области. Такого показателя удалось достичь благодаря комплексной профилактической работе с детьми и подростками, сообщил вчера губернатор Андрей Чибис, открывая координационное совещание по обеспечению правопорядка в муниципалитетах региона.

«В целом динамика по сокращению количества преступлений среди молодежи положительная. За прошлый год на 24% снизился уровень подростковой преступности. Но мы знаем, что есть ряд резонансных случаев противоправного поведения подростков. Поэтому считаю правильным активизировать работу по проведению профилактических мероприятий в школах, вовлечению подростков в дополнительное образование и спорт», – сказал Андрей Чибис и поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за результативную работу.

Начальник отдела по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Мурманской области Сергей Колбушков рассказал о профилактической работе, которая способствует снижению подростковой преступности. В частности, территориальные ОВД закрепляют за несовершеннолетними правонарушителями шефов-наставников из числа руководителей служб и подразделений, а также наиболее опытных сотрудников. Наставники посещают подростков по месту проживания и учебы, ведут работу по реализации индивидуальных программ реабилитации, оказывают содействие в трудоустройстве, временной занятости или организации досуга.

Андрей Чибис также отметил высокий уровень раскрываемости преступлений в сети «Интернет». Так, за 2020 год этот показатель вырос на 15%. Также на 23% возросло количество раскрытых преступлений экономической направленности, а число преступлений, связанных с хищением средств с банковских карт, – более чем на 200%.

«Это показатели, которые позволяют говорить о правильной траектории нашей совместной работы, но мы не должны считать, что все проблемы решены. Уровень угрозы и рисков высок, в том числе по вовлечению подростков и школьников в противоправную деятельность. Необходимо выработать дополнительные меры по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, с учетом опыта прошлых лет», – подчеркнул губернатор.