В Мурманской области почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск»

Сегодня в Мурманской области проходят памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск».

Траурный митинг, посвященный памяти экипажа состоялся сегодня утром в ЗАТО Видяево, откуда лодка ушла в последний поход.

В мероприятии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, начальник штаба подводных сил Северного флота Анатолий Коваленко, Епископ Североморский и Умбский Владыка Тарасий и председатель областной Думы Сергей Дубовой.

Участники митинга почтили память экипажа подлодки минутой молчания и возложили венки и цветы к мемориалу. Торжественным маршем прошли парадные расчёты, отдавая дань памяти погибшим морякам. Глава региона Андрей Чибис посетил музей боевой славы 7 дивизии атомных подводных лодок Северного флота.

«Я помню первый выпуск новостей 20 лет назад с сообщением, тогда – о ЧП с подлодкой. И как вся страна прильнула к экранам телевизоров в тревожном ожидании и с неистовой верой в спасение. 12 августа 2000 года стало страшным днём для нашей страны, региона, и особенно – для родных и близких 118 моряков «Курска». Сегодня я просто не мог не присутствовать здесь,– обратился Андрей Чибис к присутствующим. – Прошло 20 лет, за эти годы выросли дети погибших, у многих родились внуки, но тот день никто не забудет никогда. С невыносимой, невозможной болью родные и близкие научились жить. Жизнь продолжается и в гарнизоне Видяево: в море уходят подлодки, а на берегу с нетерпением их ждут жены, родители и дети. Работа подводника – очень опасна и ответственна, она важна для безопасности нашей страны и всего мира. И конечно, ответственной и тяжёлой работой является ожидание своих мужчин из похода, считая дни и минуты. Мы всегда будем помнить тех, кто не пришел из похода. Помнить во имя того, чтобы такие трагедии больше не сотрясали нашу страну. Вечная память погибшим».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, траурно-торжественное мероприятие также состоялось в Мурманске возле памятника морякам-подводникам, погибшим в мирное время.