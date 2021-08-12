В Мурманской области почтили память погибших моряков подводного крейсера «Курск»

Сегодня в Мурманской области проходят траурно-торжественные мероприятия, посвящённые 21-й годовщине гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск». В траурном митинге в ЗАТО Видяево, откуда лодка ушла в последний поход, принял участие губернатор Андрей Чибис.

«21 год назад произошла ужасная трагедия для всей нашей страны. И до сих пор, несмотря на то, что прошло более двух десятков лет, эта боль остаётся в сердце каждого из нас. Мы все помним, как в те страшные дни мы ловили каждую весточку, каждую новость и, конечно, до последнего надеялись на спасение личного состава, – отметил Андрей Чибис. – И сегодня подводники, помня всех тех героев, которые отдали свои жизни, выполняют с честью долг по обеспечению безопасности нашей страны. Очень надеюсь, что такие трагедии никогда не повторятся. Вечная память и слава героям. Спасибо всем тем, кто в настоящее время с доблестью и честью служат и доказывают, что наши подводники лучшие в мире».

В мероприятии также приняли участие командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, Епископ Североморский и Умбский Владыка Тарасий, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и глава администрации ЗАТО Видяево Вячеслав Градов.

«Сегодня мы склоняем голову в память о 118 подводниках, погибших на атомном подводном ракетном крейсере «Курск». Это событие стало трагедией для родных и близких, для всего подплава Военно-морского флота, всего Военно-морского флота. Стало потрясением для всей нашей страны. И сегодня наша задача – не допустить вновь подобного. Трагедия подводной лодки «Курск» – это подвиг личного состава, его героизм, и он был, есть и будет в памяти всех нас», – сказал адмирал Александр Моисеев.

Участники митинга почтили память экипажа АПРК «Курск» минутой молчания и возложили венки и цветы к мемориалу «Подводникам, погибшим в океане». Также торжественным маршем прошли парадные расчёты, отдавая дань памяти погибшим морякам, сообщает региональное Министерство информационной политики.