В Мурманской области почтили память погибших на АПРК «Курск»

Сегодня в гарнизоне подводных сил Северного флота ЗАТО Видяево возле мемориального комплекса «Подводникам, погибшим в океане» состоялось построение экипажей подводных лодок, митинг и возложение цветов и венков к памятнику АПРК «Курск», трагически погибшему 22 года назад во время учений в Баренцевом море.

В митинге принял участие командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что за время прошедшее с момента катастрофы была проделана большая работа по развитию и совершенствованию Военно-морского флота, его инфраструктуры, обновлению корабельного состава и улучшению условий службы военных моряков. «Подводники-североморцы всегда будут хранить память о погибших товарищах», - подчеркнул командующий флотом.

Также в митинге приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель Мурманской областной Думы, ветеран-подводник Северного флота Сергей Дубовой, а также епископ Североморский и Умбский Тарасий, который отслужил по погибшим литию.

После возложения цветов и венков к мемориалу моряки-подводники прошли торжественным маршем, отдавая дань памяти погибшим товарищам.

В 11.28 минут на всех кораблях и подводных лодках Северного флота были приспущены флаги и дан протяжный гудок, состоялась общефлотская минута молчания.

Памятные мероприятия с участием военнослужащих Северного флота также прошли возле мемориала «Морякам, погибшим в мирное время» в Мурманске и у памятников подводникам в гарнизонах Северного флота.

В Полярном возле мемориального комплекса АПЛ «К-19» состоялся митинг памяти, посвящённый гибели атомной подводной лодки «Курск». Почтить светлую память 118 погибших моряков-подводников, которым из-за страшной трагедии не суждено было вернуться домой, пришли жители города, представители администрации муниципалитета и военнослужащие гарнизона.

С почтением и скорбью все присутствующие возложили венки и цветы к мемориалу «К-19». После минуты молчания, в знак памяти мужественных людей, погибших при исполнении воинского долга, взвыли сирены кораблей и подводных лодок.

А в н.п. Оленья Губа на территории мемориала погибшим подводникам ДПЛ С-80 собрались официальные лица, моряки-подводники войсковой части 13090, военнослужащие войсковой части 10544, представители учреждений и организаций посёлка, жители, чтобы отдать дань памяти морякам-подводникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Открыл торжественно-траурное мероприятие заместитель командира по военно-политической работе войсковой части 00455 капитан III ранга Николаев Андрей Анатольевич.

Помощник командира в/ч 13090 по работе с верующими, смотритель храма Святого великомученика Георгия Победоносца протоиерей Дионисий провёл литию по погибшим морякам.

Присутствующие почтили память моряков-подводников, до конца исполнивших свой долг перед Отечеством, минутой молчания, затем возложили цветы к мемориалу.