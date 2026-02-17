В Мурманской области поддержат НКО, которые занимаются помощью участникам СВО и ветеранам боевых действий

В Мурманской области некоммерческие организации, которые занимаются помощью участникам СВО и ветеранам боевых действий, получат статус социально ориентированных. Это позволит данным организациям пользоваться предусмотренными мерами господдержки.

Об этом вчера в ходе оперативного совещания рассказал губернатор Андрей Чибис.

«Поддержка участников СВО и членов их семей – приоритетный вопрос для регионального правительства. Мы стараемся создать для них максимальный спектр дополнительных мер. Так, подготовлены изменения в региональный закон о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области, в который вносятся дополнительные виды деятельности для социально ориентированных НКО, занимающихся вопросами поддержки участников СВО и ветеранов боевых действий. Это позволит повысить доступность специализированной помощи нашим защитникам и их семьям, усилить поддержку организаций, занимающихся реабилитацией и поисковыми работами, в том числе в части налоговых льгот по упрощенной системе», – отметил глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что это позволит установить минимальные налоговые ставки для таких организаций.

«Надеюсь областная Дума уделит этому вопросу максимальное внимание, чтобы дополнительные возможности поддержки появились через механизм НКО», – заметил губернатор.

