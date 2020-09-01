В Мурманской области поддержат развитие оленеводческой отрасли

Губернатор Андрей Чибис поручил проработать вопрос о поддержке оленеводства в регионе. Такое решение закреплено в протоколе заседания правительства Мурманской области.

По словам Андрея Чибиса, необходимо решить, какие ресурсы нужны для поддержки и развития оленеводческой отрасли в регионе.

«В нашей области, на Кольском полуострове оленеводство, безусловно, является одной из самых перспективных отраслей. Поэтому прошу региональное министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства проработать вопрос отдельной, более системной помощи оленеводческой отрасли и предложить региональную программу поддержки», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках вчерашнего заседания правительства глава региона также обратил внимание, что Мурманская область имеет неплохие показатели для развития малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые льготы и льготы по социальному страхованию, которые позволяют привлечь инвесторов. Поэтому необходимо разработать отдельный проект по развитию придорожного сервиса.