В Мурманской области поддержат строительные проекты

24 марта на заседании регионального правительства первый заместитель губернатора Оксана Демченко представила меры поддержки для сферы строительства и благоустройства. «Мы продолжаем реализовывать все строительные проекты. Мы распределяем ресурсы как на объекты, работы по которым уже начались, так и на запланированные стройки. Для этого разработаны меры поддержки федерального и регионального уровней», – сказала Оксана Демченко.

В Мурманской области будет сформирован перечень системообразующих предприятий, которые впоследствии получат дополнительные меры поддержки, которые сейчас активно разрабатывает федеральный центр.

Чтобы закупочные процедуры проходили в соответствии с требованиями времени, принято несколько нормативно-правовых актов. Благодаря им время на проведение конкурса сократилось с месяца до пяти дней. Это позволяет работать с актуальными ценами. При этом будет введен контроль достаточности средств для реализации контрактов. Подрядчикам окажут содействие в прохождении разрешительных процедур для того, чтобы сроки проведения работ были оптимальными.

«Сроки оплаты по контрактам будут сокращены. Мы настроены максимально быстро принимать решения об оплате при условии выполнения работ», – отметила Оксана Демченко.

Фонд капитального ремонта подготовит типовые технические задания с унифицированными проектными решениями для объектов капремонта. Это упростит работу и поможет выполнять ее динамично, что крайне важно в быстроменяющихся условиях рынка. Сроки прохождения государственной экспертизы сократят.

Рассматривается возможность для введения льготной арендной ставки для земельных участков, предоставленных для строительства, сообщает региональное Министерство информационной политики.