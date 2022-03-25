В последние несколько лет в регионе неуклонно снижается численность населенияМорской порт Мурманск открыт для иностранных судов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.03.22 12:30

В Мурманской области поддержат строительные проекты

24 марта на заседании регионального правительства первый заместитель губернатора Оксана Демченко представила меры поддержки для сферы строительства и благоустройства. «Мы продолжаем реализовывать все строительные проекты. Мы распределяем ресурсы как на объекты, работы по которым уже начались, так и на запланированные стройки. Для этого разработаны меры поддержки федерального и регионального уровней», – сказала Оксана Демченко.

В Мурманской области будет сформирован перечень системообразующих предприятий, которые впоследствии получат дополнительные меры поддержки, которые сейчас активно разрабатывает федеральный центр.

Чтобы закупочные процедуры проходили в соответствии с требованиями времени, принято несколько нормативно-правовых актов. Благодаря им время на проведение конкурса сократилось с месяца до пяти дней. Это позволяет работать с актуальными ценами. При этом будет введен контроль достаточности средств для реализации контрактов. Подрядчикам окажут содействие в прохождении разрешительных процедур для того, чтобы сроки проведения работ были оптимальными.

«Сроки оплаты по контрактам будут сокращены. Мы настроены максимально быстро принимать решения об оплате при условии выполнения работ», – отметила Оксана Демченко.

Фонд капитального ремонта подготовит типовые технические задания с унифицированными проектными решениями для объектов капремонта. Это упростит работу и поможет выполнять ее динамично, что крайне важно в быстроменяющихся условиях рынка. Сроки прохождения государственной экспертизы сократят.

Рассматривается возможность для введения льготной арендной ставки для земельных участков, предоставленных для строительства, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Куда поехать на заработки в России? Топ вахтовых вакансий с зарплатой до 800 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
24.03.22 12:57
А в каких краях есть иСЧЁ Министерство информационной политики? Это же насколько надо считать население далёким от всего, что надо целое министерство? А может так и надо в краю, где исчезли газетные к
Комментарий к новости:Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область
Куприян
21.03.22 14:21
Насколько разительно отличается восприятия трёх прошедших лет. Из губернатора - льётся оптимизм, а во мне засел тихий пессимизм. Грандиозные изменения последних трёх лет в Мурманской области обошли
Комментарий к новости:Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область
Д.О. Вернер
17.03.22 23:35
Бедные артисты! Мало того, что выступать заставляют в форме другой страны, так ещё и заставляют делать фигуры из пальцев! Совсем "выдохлись" режиссЁры флотского ансамбля и устроители флэшмобов...
Комментарий к новости:Мурманская область приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Медведи Камчатки. Начало жизни». Документальный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Сахарный песок, яблоки и белокочанная капуста – лидеры по росту цен в магазинах Мурманской области-PRO Валюту (16+)В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» подписало соглашение о создании консорциума в сфере энергетики Курской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: принятие закона о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий – это проявление поддержки всей страны нашим военнослужащим
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян? Отвечает юрист hh.ru
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика