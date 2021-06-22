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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.21 09:30

В Мурманской области поддержат туристические проекты

В Мурманской области предоставят субсидии на реализацию туристических проектов: государственную поддержку можно будет получить по результатам конкурса, который организует региональный комитет по туризму.

Претендовать на субсидию могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма.

Конкурс будет проводиться по двум специализациям:  «Инфраструктурные проекты» – создание и обустройство гостиничных, туристско-рекреационных комплексов, объектов придорожной и другой туристской инфраструктуры; «Сопутствующее оборудование для организации туристской деятельности» – приобретение оборудования, иного имущества для организации деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма в Мурманской области.

В этом году комитет расширил возможность реализации субсидии.  Для стимулирования деятельности по строительству причалов, стоянок и закупки оборудования для безопасности морских перевозок добавлен код ОКВЭД 50.10 Деятельность морского пассажирского транспорта.

Данная группировка включает:

- перевозку пассажиров в морских и прибрежных водах, осуществляемую по расписанию либо не по расписанию;

- деятельность экскурсионных, круизных или прогулочных судов;

- перевозку пассажиров на паромах, водных такси и т.д.

- аренду прогулочных судов, предназначенных для эксплуатации в морских и прибрежных водах, с экипажем (например, для рыбалки).

Важным условием для участия является отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца подачи заявки на участие в конкурсе.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, о старте приёма заявок будет сообщено дополнительно.

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