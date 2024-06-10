В Мурманской области поддерживают восстановление популяции лососевых: представители Кольской ВЭС совместно с Мурманским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» во второй раз организовали зарыбление Ковдозерского водохранилища.

Данное мероприятие является компенсационным воспроизводством водных биологических ресурсов, позволяет поддерживать природные ресурсы региона и направлено на восстановление популяции ценных видов рыб.

Всего в реку выпущено более 2 тысячи мальков сига. Вес каждого малька составляет около 10 граммов. Именно в таком весе молодь готова к самостоятельной жизни и свободному плаванию.

Сиг – это рыба из семейства лососевых, которая обитает преимущественно в пресных водах рек и озер и предпочитает холодную и чистую воду. Поэтому Ковдозерское водохранилище идеально подходит для её обитания.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, это не первое природоохранное мероприятие в Мурманской области, реализованное Кольской ВЭС. В мае 2020 года проведено зарыбление реки Умбы, в ходе которого в реку выпустили почти 8 тысяч годовалых особей атлантического лосося, в апреле 2021 года – еще 2,3 тысячи молодой рыбы. В Ковдозерское водохранилище впервые выпустили 2,5 тысячи мальков сига в 2023 году.

Фото: https://gov-murman.ru